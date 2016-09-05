بالصور.. القبض على 6 أشخاص أثناء تهريب 2,5 طن زيت تموينى بالقاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة بمساعدة المواطنين بمنطقة الخليفة، من القبض على ٦ أشخاص أثناء استيلائهم على السلع التموينية وتفريغ حمولة سيارة نقل ليلا، فتم ضبطهم وبحوزتهم 2,5 طن زيت تموينى، وتبين أنهم وراء الاستيلاء على المضبوطات بقصد تسليمها لأحد تجار التموين. للاتجار بها بالسوق السوداء.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالى، بقيام مجموعة من الأشخاص مستقلين إحدى السيارات النقل، بتفريغ حمولتها من زيت الطعام يشتبه أن يكون زيت تموينى مدعم إلى سيارة أخرى بمنطقة مقابر السيدة نفيسة .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهم، وتبين أنهم كل من، أحمد ع ح 32 سنة سائق ومقيم بالمنوفية والسابق اتهامه فى 4 قضايا أخرها 145 لسنة 2014م بركة السبع منوفية قائد السيارة رقم ص أ ص 6135 نقل والمقطورة رقم 1256 قنا، ووليد س ح 36 سنة تباع والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرها 171 لسنة 2013م الخليفة "مخدرات" وشقيقه جمال س ح 36 سنة سائق "قائد السيارة رقم ف ب د 136 ملك الثانى".

وتم ضبط حسام م س 22 سنة عتال ومقيم أسيوط والسابق اتهامه فى القضية رقم 1063 لسنة 2012م صدفا / أسيوط "ضرب" وحسين س ح 22 سنة سائق وأحمد ح ح 34 سنة تباع ومقيم الإسكندرية .

وضبط بحوزتهم 168 كرتونة زيت طعام "كهرمانة" بإجمالى 2 طن محملة على سيارة الأول، وبحوزة الثالث 38 كرتونة بإجمالى 456 كيلو محملة على السيارة قيادته، كما تم ضبط 16 كيلو زيت بحوزة المتهم الخامس وجميعها خاص بالزيت التموينى المدعم.

كما ضبط بحوزة الأول قسيمة استلام بضائع من شركة الزيوت للصابون بكفر الزيات، لتوصيلها إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة بالإدارة العامة لمبيعات الجنوب " فرع عابدين".

وبمواجهة الأول اعترف بقيامه بالاستيلاء على المضبوطات من السلع التموينية بقصد تسليمها لأحد تجار التموين بمنطقة الخليفة للاتجار بها بالسوق السوداء، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5132 لسنة 2016م جنح القسم و تولت النيابة العامة التحقيق.