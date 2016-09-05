ضبط 7 قطع سلاح نارى خلال حملة أمنية بقنا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، حملة لضبط حائزى السلاح والذخيرة بدون ترخيص.

وأسفرت الحملى التى أشرف عليها اللواء أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية، وضمت عددا من رؤساء مباحث مراكز قنا المختلفة، عن ضبط 7 قطع سلاح نارى مختلفة الأنواع و36 طلقة بدون ترخيص، حيث تم ضبط بندقية آلية و4 بنادق خرطوش و 2 فرد مسدس.

تم تحرير المحاضر اللازمة ضد حائزى هذه الأسلحة، وأخطرت النيابة المختصة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.