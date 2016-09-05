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السيسي في «قمة العشرين»: مصر نجحت فى تحقيق النفاذ للطاقة لنحو 99% من شعبها

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السيسي في «قمة العشرين»: مصر نجحت فى تحقيق النفاذ للطاقة لنحو 99% من شعبها السيسي في «قمة العشرين»: مصر نجحت فى تحقيق النفاذ للطاقة لنحو 99% من شعبها

الرئيس عبدالفتاح (أرشيفية)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها اليوم الإثنين بجلسة العمل الثانية بقمة العشرين المنعقدة بالصين، على أن تعزيز التعاون فى هذا مجال الطاقة أصبح أمرا حيويا فى هذه المرحلة بالنظر إلى ما نشهده من تغيرات غير مسبوقة فى حركة السوق العالمية، مشيرا إلى أن أمن الطاقة يشكل أولوية قصوى وطنيا وإقليميا ودوليا.

ونوه الرئيس بأن أصبحت تساهم بفعالية فى تحقيق ذلك من خلال نجاحها فى تحقيق النفاذ للطاقة لنحو 99% من شعبها بالإضافة إلى نجاحها إقليميا فى القيام بدور متزايد فى سوق الغاز فى ضوء الاكتشافات الأخيرة فى المياه المصرية وأشار إلى نجاح مصر فى تحقيق تواصل أفضل لحركة النقل العالمى للطاقة من خلال تقليص فترة مرور الناقلات بمختلف أحجامها عبر قناة السويس عقب شق قناة جديدة فى زمن قياسى العام الماضى.

وقد أبدى الرئيس فى هذا الإطار تطلع مصر للتنفيذ الفعال للخطة التى وضعتها مجموعة العشرين لتعزيز قطاع الطاقة فى أفريقيا بما يتكامل مع المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة التى أنشأت مصر مسارها وطرحتها بصفتها رئيسا للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ.

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