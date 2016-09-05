أخبار عاجلة

videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط مصنع سلع غذائية للأطفال مجهولة المصدر وغير صالحة ببنى سويف

Google+ Print
ضبط مصنع سلع غذائية للأطفال مجهولة المصدر وغير صالحة ببنى سويف ضبط مصنع سلع غذائية للأطفال مجهولة المصدر وغير صالحة ببنى سويف

أرشيفية

مراسل«ONA»:

ضبطت شرطة ، مصنع لإنتاج السلع الغذائية للأطفال بداخله ٢٤ ألف عبوة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام .

وردت معلومات للواء حسنى زكى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، مفادها قيام مالك مصنع غير مرخص للصناعات الغذائية الكائن بدائرة مركز شرطة بنى سويف، بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية (سناكس)، مستخدمًا خامات خالية من أى مستندات تفيد مشروعية دخولها للبلاد (مجهولة المصدر) وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية (كاراتيه سناكس)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومحققاً من جراء ذلك أرباحاً طائلة غير مشروعة .

وقامت اليوم الاثنين، مجموعة عمل من ضباط الإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف (إدارة مباحث التموين) بمداهمة المصنع .

وأسفرت عن ضبط 24000 عبوة سلع غذائية “سناكس منتج نهائى و2 طن سلع غذائية، “ذرة صفراء ـ ملح طعام ـ مكسبات طعم ” مجهولة المصدر و”مستلزمات إنتاج”، بالإضافة إلى كميات كبيرة من العبوات الكرتونية الفارغة لزوم التعبئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً