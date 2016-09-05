ضبط مصنع سلع غذائية للأطفال مجهولة المصدر وغير صالحة ببنى سويف

مراسل«ONA»:

ضبطت شرطة التموين، مصنع لإنتاج السلع الغذائية للأطفال بداخله ٢٤ ألف عبوة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام .

وردت معلومات للواء حسنى زكى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، مفادها قيام مالك مصنع غير مرخص للصناعات الغذائية الكائن بدائرة مركز شرطة بنى سويف، بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية (سناكس)، مستخدمًا خامات خالية من أى مستندات تفيد مشروعية دخولها للبلاد (مجهولة المصدر) وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية (كاراتيه سناكس)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومحققاً من جراء ذلك أرباحاً طائلة غير مشروعة .

وقامت اليوم الاثنين، مجموعة عمل من ضباط الإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف (إدارة مباحث التموين) بمداهمة المصنع .

وأسفرت عن ضبط 24000 عبوة سلع غذائية “سناكس منتج نهائى و2 طن سلع غذائية، “ذرة صفراء ـ ملح طعام ـ مكسبات طعم ” مجهولة المصدر و”مستلزمات إنتاج”، بالإضافة إلى كميات كبيرة من العبوات الكرتونية الفارغة لزوم التعبئة.