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الحماية المدنية تسيطر على حريق بسوق الجملة

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الحماية المدنية تسيطر على حريق بسوق الجملة الحماية المدنية تسيطر على حريق بسوق الجملة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل سوق الجملة بطريق الواحات، دائرة قسم ثالث أكتوبر بدون معرفة أسباب الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عمليات الإخماد.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغًا من الأهالي، يفيد باشتعال النيران بإحدى الأسواق التجارية بمدينة السادس من أكتوبر، وانتقل رجال الإطفاء، والإنقاذ البري والفريق المرافق لهم وبصحبتهم 8 سيارات.

وقام رجال الدفاع المدني بمحاصرة الحريق من كل الاتجاهات لمنع امتداد النيران لباقى أجزاء السوق، وتم محاصرة النيران التى التهمت كميات من الكراتين، وتمت عملية إخماد الحريق.

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