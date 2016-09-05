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الزراعة: طرح كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بمنافذ الوزارة استعدادًا لعيد الأضحى

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الزراعة: طرح كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بمنافذ الوزارة استعدادًا لعيد الأضحى الزراعة: طرح كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بمنافذ الوزارة استعدادًا لعيد الأضحى

عصام فايد – وزير الزراعة

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية المدعمة بمنافذ الوزارة، وكميات كبيرة من اللحوم الحمراء للتيسير على المواطنين في عيد الأضحى.

وأكد وزير الزراعة في بيان له اليوم الاثنين، أنه تم أيضًا طرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية المبردة ذبح يومي، بسعر 58 جنيها للكيلو، حتى عيد الأضحى المبارك، وذلك بكافة المنافذ التابعة لوزارة الزراعة والتى يبلغ عددها 353 منفذاً على مستوى الجمهورية، فضلاً عن المنافذ المتنقلة والسيارات المبردة التى تجوب المحافظات والقرى والمناطق النائية، لتخفيف العبء عن كاهل سكانها.

وتابع وزير الزراعة، أنه تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم والأسماك فضلاً عن منتجات الألبان المختلفة، ومواد البقالة، والخضر والفاكهة، بكافة المنافذ بأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة تصل إلى 30%.

 

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