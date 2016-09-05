البرلمان يصوت نهائيا على "الخدمة المدنية" بجلسة نهاية دور الانعقاد الأول

يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اجتماعه الأخير غدا الثلاثاء، والمتوقع أن تكون آخر الجلسات فى نهاية دور الانعقاد الأول، لأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الخدمة المدنية.

كما يناقش مجلس النواب، فى جلسته المنعقدة غدا، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الاتفاق لتجنب الإزدواج الضريبى ولمنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع فى القاهرة بتاريخ 8 إبريل 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنة 2016.