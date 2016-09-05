5 أطعمة على مرضى الضغط والقلب تجنبها.. أبرزها الجبن والمعلبات

يعتبر الغذاء المناسب أهم من الدواء فى بعض الأمراض التى يأتى على رأسها ضغط الدم، أمراض القلب، هشاشة العظام، ويقدم موقع" healthy-holistic-living" 5 أطعمة يجب الامتناع عنها لاحتوائها على كثير من الأملاح التى تؤثر على الصحة :

1-الجبن

الجبن المالح والمطبوخ يحتوى على نسبة عالية من الأملاح والسعرات الحرارية المرتفعة، خاصة إذا أضيفت إلى الخبز ويكون الأفضل تناول الجبن مع الخضروات الطازجة.

2-الخضروات المعلبة

الخضروات المعلبة أحد الحلول السريعة لربة المنزل لتناول وجبة غذاء دافئة، لكن الحقيقة تؤكد أن قطع الخضروات التى تم حفظها لمدة طويلة فى الماء المملح والمواد الحافظة تستطيع أن ترفع ضغط الدم ، وتترك رواسب على العظام .

3- التوابل

هناك بعض المواد الغذائية كالكاتشاب والمايونيز والمحتوية على نسبة عالية من التوابل الضارة ، تؤدى إلى تعطيل امتصاص المعادن من الجسم، وتؤدى أيضا إلى رفع ضغط الدم.

4- الفطائر الجاهزة

تعتبر الفطائر الجاهزة منبعا للأملاح غير الصحية، وأيضا المواد الحافظة ويكون الحل تحضيرها فى المنزل حتى نستطيع التحكم فى المكونات، خاصة الملح.

5- صلصات المكرونة الجاهزة

كوب من الصلصة الجاهزة يمكن أن يحتوى على 1000 ملجم من الملح والمواد الحافظة أيضا ،وتتسبب فى كثير من المشاكل ولذلك يكون الأفضل إعدادها فى المنزل من المكونات الطازجة .