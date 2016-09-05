روسيا: لا داعي من تصريحات أمريكا الدرامية حول لقاء كيري ولافروف

قال مصدر بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد ما يستدعى التصريحات الدرامية بعدما فشل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي جون كيري فى التوصل لاتفاق بشأن سوريا.

وأضاف المصدر لوكالة “إنترفاكس” الروسية أنه “ستستمر العملية، لا توجد أسباب لمثل هذه التصريحات الدرامية مثل تلك الصادرة عن بعض المصادر فى وزارة الخارجية (الأمريكية) بأن شيئا لم يتحقق”.

والتقى الوزيران على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة هانغتشو الصينية، وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية أن اللقاء انتهى دون اتفاق بشأن سوريا وما زالت الخلافات قائمة.