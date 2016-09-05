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«الأرصاد» تنفي تعرض مصر لعواصف ثلجية الأيام المقبلة: «إشاعات هدفها ضرب السياحة»

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«الأرصاد» تنفي تعرض مصر لعواصف ثلجية الأيام المقبلة: «إشاعات هدفها ضرب السياحة» «الأرصاد» تنفي تعرض مصر لعواصف ثلجية الأيام المقبلة: «إشاعات هدفها ضرب السياحة»

الدكتور وحيد سعودي، المتحدث الرسمى باسم هيئة الأرصاد الجوية (أرشيفية)

نفى الدكتور وحيد سعودي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، الأنباء التي ترددت عن عواصف ثلجية تضرب منطقة الشرق الأوسط بما فيها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنها مجرد “إشاعات” تطلقها بعض الجهات فى هذه الأوقات تحديداً بهدف ضرب موسم السياحة فى منطقة الشرق الأوسط ومصر على وجه الخصوص، كما أكد على أن الطقس مستقر تمامًا لمدة 72 ساعة قادمة على الأقل.

وقال “سعودي”، عبر صفحته الشخصية بـ”فيسبوك”: “تداولت بعض شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المرئى علي لسان بعض الجهات الأجنبية بأن منطقة الشرق الأوسط سوف تضرب بعواصف ثلجية خلال الفترة القادمة…الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تنفى تماما هذه الأشعة بالطبع بعد الرجوع لأخر إصدارات خرائط توزيعات الضغط وصور الأقمار الصناعية ومن خلال دراسة جميع مخرجات النماذج العددية فى هذا الخصوص ومن خلال خبرة الساده الراصديين والأخصائيين الجويين…فمن المعلوم وعلى الأقل في الوقت الحالى ننفي مثل هذه العواصف الثلجية على الأقل فى الوقت الحالي علي جمهورية مصر العربية نظرا لعدم توافر التوزيعات الضغطية التى تغطي مصر وتؤدي إلي مثل هذه الظواهر”

وأضاف لمتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد: “وجدير بالذكر بأن الجهات التى دأبت على إصدار مثل هذه الأشاعات فى هذه الأوقات تحديدا يكون الهدف منها ضرب موسم السياحة فى منطقة الشرق الأوسط على وجه العموم وعلى جمهورية مصر العربية على وجه الخصوص، وجدير بالذكر خلال هذه الفتره ولمدة 72 ساعة قادمة على الأقل الطقس مستقر تمامًا ويسمح بمزاولة كافة الأنشطة اليومية لكل الساده المواطنين ولكل قطاعات الدولة وكذا الأستمتاع بكل الشواطىء والمسطحات المائية.

 

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