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مصرع طفل سقط من أسانسير برج سكني ببني سويف‎

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مصرع طفل سقط من أسانسير برج سكني ببني سويف‎ مصرع طفل سقط من أسانسير برج سكني ببني سويف‎

أرشيفية

المراسل – محمد شعبان

لقى طفل في العقد الثاني من عمره مصرعه، في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، داخل مصعد كهربائي “أسانسير” خاص بأحد الأبراج السكنية بمدينة الفشن جنوب بنى سويف .

وبالفحص تبين أن الطفل يدعي “عبد الرحمن. ع.م”، (10 سنوات)، جثة هامدة وإدعاء وفاته داخل مصعد برج سكنى يقطن فيه مع أسرته.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان ، أنه أثناء محاولة الطفل النزول من شقة اسرته باستخدام المصعد “الاسانسير” فقام احد السكان بالدور الاعلى بالنداء علية فأسرع الطفل النزول لينزلق بين الجدران وجسم المصعد، ليلقي مصرعه فى الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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