النيابة تخلي سبيل طبيب اعتدى على محامي بالمنصورة

تحقق نيابة المنصورة، في واقعة تعدي طبيب شهير بالمنصورة على محامي و تحطيم سيارته بعد مشادة كلامية بينهما داخل اسانسير المستشفي.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المحامي اتصل بالنجدة بعد أن اصطدم بسيارة الطبيب، وبالرغم من ذلك تم معاينة سيارة الطبيب ورفضت معاينة سيارة المبلغ.

واصطحبت الأجهزة الأمنية المحامي لقسم الشرطة ليجد الطبيب هناك و هو يدعي عليه بمحضر جنح بأنه حاول قتله و إصابته دون تقرير طبي أو إصابات.

واتهم المحامى الطبيب بالاتلاف و تعمد إصابته و الشروع بقتله، وبالرغم من تحرير محاضر إلا أن النيابة أخلت سبيل الطبيب وحجزت المحامي للتحريات.

و سادت حالة من الغضب بين المحامين عقب صدور قرار من النيابة باخلاء سبيل الطبيب وحجز المحامي بالرغم من أنه مجني عليه.