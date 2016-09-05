شعبة قطع غيار السيارات المستعملة ببورسعيد تطالب بلقاء رئيس مصحة الجمارك

طالبت شعبة قطع غيار السيارات المستعملة ببورسعيد، برئاسة محمد أبو طالب، فى اجتماعها المنعقد بالغرفة التجارية اليوم، بتحديد موعد للقاء رئيس مصلحة الجمارك، وذلك لعرض الطلبات الخاصة بمستوردى وتجار قطع الغيار، التى تجاهلها رئيس المصلحة خلال الاجتماع الأخير، بين مجلس الغرفة وقيادات الجمارك ببورسعيد.

وأكد أبو طالب، أنه يطالب بعقد لقاء مع قيادات أمن الموانئ، لإيجاد حلول للمعاملة السيئة التى يلقاها مشترى قطع غيار السيارات من المحافظات الأخرى من أفراد الشرطة بالمنافذ.

وناشد أبو طالب، بضرورة التواصل مع مصلحة الجمارك، لوقف النظام القائم حاليا بقبول واستقبال الجمارك المصرية للبيانات الجمركية، الخاص بالبضائع الواردة بنظام الوارد بفاتورة أقل من ٥ آلاف دولار وقبول الغرامة، وإلزام المستورد إحضار مستندات، وتقديم نموذج 4 البنكى تماشياً مع سياسات الدولة.