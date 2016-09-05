وصول 6500 طن بوتاجاز موانئ السويس و1155 راكبا يغادرون ميناء سفاجا

على جانب آخر، شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 184 راكبا، و69 سيارة، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 83 شاحنة و83 راكبا، ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 438 راكبا و109 سيارات، والسفينة الحرية وعلى متنها 66 شاحنة و2 راكب، والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 17 شاحنة و 21 راكبا و3 سيارات.

كما شهد ميناء نويبع منذ الأمس نشاطا ملحوظا فى حركة تداول البضائع، حيث تم تداول 202 شاحنة، حيث يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة كوين نفرتيتى وعلى متنها 486 راكبا و13 سيارة و4 باصات جيت، والعبارة سينا وعلى متنها 19 برادا و24 تريلا و1 باص تصدير، كما تغادر العبارة برنسيسة وعلى متنها 36 راكبا.

واستقل الميناء بالأمس أيضا العبارة سينا وعلى متنها 613 راكبا و 11 برادا و25 تريلا و16 سيارة و 3باصات جيت، والعبارة برنسيسة و على متنها 75 راكبا، و السفينة بريدج وعلى متنها 20 برادا و 28 تريلا، كما غادرت العبارة كوين نفرتيتى و على متنها 221 راكبا و 11 سيارة و 4 باصات جيت و 1 باص مناسك حج و العبارة سينا و على متنها 40 راكبا و 21 تريلا و 18 برادا 516 طرد سمك و السفينة بريدج و على متنها 22 برادا و 14 تريلا ، وشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة القاهرة و على متنها 411 راكبا و 76 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودى و العبارة لابسبس و على متنها 52 راكبا من مختلف الجنسيات قادمة من ميناء شرم الشيخ البحرى .