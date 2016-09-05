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ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة تفجيرات في سوريا إلى 18 قتيلًا

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ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة تفجيرات في سوريا إلى 18 قتيلًا ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة تفجيرات في سوريا إلى 18 قتيلًا

ارشيفية

قتل 18 شخصًا أصيب العشرات بجروح فى سلسلة تفجيرات استهدفت منذ وقت باكر صباح اليوم الاثنين، مناطق عدة فى سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

ونقلت وكالة “سانا” الرسمية، ارتفاع حصيلة القتلى جراء التفجيرين اللذين وقعا قرب مدينة طرطوس الساحلية إلى “11 شهيدا، واصابة 45 شخصا آخرين بجروح”، وكانت افادت فى وقت سابق عن سقوط خمسة قتلى.

ووقع التفجيران فى طرطوس عند جسر الارزونة عند أحد مداخل مدينة طرطوس، الأول كان عبارة عن تفجير بسيارة مفخخة ثم فجر انتحارى نفسه اثناء تجمع الناس لاسعاف المصابين، بحسب سانا.

وفى شمال شرق سوريا، افادت سانا عن تفجير بدراجة نارية مفخخة أسفر عن سقوط “خمسة شهداء واصابة شخصين بجروح جراء تفجير ارهابى عند دوار مرشو شمال مركز مدينة الحسكة”.

أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان بدوره أن التفجير فى الحسكة استهدف حاجزا لقوات الامن الداخلى الكردية (الاساييش)، إذ يسيطر المقاتلون الاكراد على الجزء الاكبر من المدينة.

وتعرضت احياء عدة فى مدينة حمص، وحى الزهراء تحديدا، لتفجيرات فى وقت سابق، فقتل فى 21 فبراير الماضى 59 شخصا فى تفجيرين تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية.

وقرب دمشق، نقلت “سانا” عن مصدر فى قيادة شرطة ريف دمشق وقوع “تفجير ارهابى على طريق الصبورة البجاع” غرب العاصمة.

وأفاد المرصد السوري بدوره أن التفجير استهدف حاجزا للجيش السورى ما اسفر عن مقتل “ثلاثة عسكريين”، وقال مدير المرصد “من الواضح أن التفجيرات متزامنة واستهدفت جميعها حواجز امنية”.

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