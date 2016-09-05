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الأسطورة الألمانية بيكنباور يخضع لعملية قلب مفتوح

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الأسطورة الألمانية بيكنباور يخضع لعملية قلب مفتوح الأسطورة الألمانية بيكنباور يخضع لعملية قلب مفتوح

الأسطورة الألمانية بيكنباور

خضع أسطورة كرة القدم الألمانية فرانتس بيكنباور، لجراحة قلب مفتوح، كانت مقررة قبل وقت طويل من بدء السلطات السويسرية تحقيقًا جنائيًا معه الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن بيكنباور، 70 عام، كان في منزله بمدينة سالزبورغ النمساوية عندما قامت الشرطة بعملية تفتيش استمرت ساعتين، لكنه انتقل إلى مركز طبي جنوبي ألمانيا يوم الجمعة استعدادًا للجراحة.

وفتح النائب العام السويسري تحقيقًا الأسبوع الماضي، بشأن مزاعم احتيال وفساد إداري وغسل أموال واختلاس تتعلق ببيكنباور ورئيسين سابقين للاتحاد الألماني لكرة القدم، فيما يتصل بسعيه لاستضافة كأس العالم 2006.

واعترف بيكنباور الذي قاد الألماني للفوز بكأس العالم كلاعب ومدير فني، بأنه “ارتكب أخطاء”، لكنه نفى أي تجاوزات.

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