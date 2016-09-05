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انتحار ربة منزل بسبب خلافات زوجية بقنا

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انتحار ربة منزل بسبب خلافات زوجية بقنا انتحار ربة منزل بسبب خلافات زوجية بقنا

أرشيفية

مراسل«ONA»:

لقيت ربة منزل، مصرعها، بعد تناولها مادة سامة، بسبب خلافات زوجية بمركز الوقف.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع ربه منزل.

كشفت التحريات مصرع ربة منزل تبلغ عشرين عامًا من العمر، إثر تناولها مادة سامة أودت بحياتها، وتبين أن المتوفاة معها طفلين، وعلى خلافات زوجية مع زوجها منذ 3 أشهر، فأصيبت بحالة من اليأس فأقدمت على الانتحار بتناولها مادة سامة فتم نقل الجثة إلى المستشفى .

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وتصريح دفن الجثة، بعد ندب الطب الشرعي، لمعرفة أسباب الوفاة .

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