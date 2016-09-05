تموين الشرقية: حصة سماكين الغرب من أسطوانات البوتاجاز تصل القرية بانتظام

قال حمدى الشربينى وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن حصة أسطوانات البوتاجاز بقرية السماكين الغرب التابعة لمركز الحسينية ، وصلت أمس الأحد لها بانتظام وهى ما يقرب من 1000 أسطوانة، تم تسليمها للمستودع.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، للرد على شكوى الأهالى من نقص الأسطوانات، أن مركز الحسينية استلم حصة بنسبة 100% ، مؤكدا أن الأيام الماضية بذلت المديرية تحت إشراف المحافظ اللواء خالد سعيد جهودا مكثفة لتفادى حدوث أزمة فى توفير الأسطوانات، حيث تم توجيه ما يقرب من 5000 أسطوانة إلى القرى التى تعرضت للأزمة.

وأشار إلى أن الأيام الماضية بالفعل، شهدت انخفاضا فى المعروض من الأسطوانات من 13 إلى 20%، نتيجة تأخر وصول غاز "الصب" الذى يتم تعبئته فى الأسطوانات بالموانئ، إلا أن الأمر شهد انفراجة خلال 24 ساعة الماضية.