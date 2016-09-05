أخبار عاجلة

videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تموين الشرقية: حصة سماكين الغرب من أسطوانات البوتاجاز تصل القرية بانتظام

Google+ Print
تموين الشرقية: حصة سماكين الغرب من أسطوانات البوتاجاز تصل القرية بانتظام تموين الشرقية: حصة سماكين الغرب من أسطوانات البوتاجاز تصل القرية بانتظام

>الشرقية – إيمان مهنى

قال حمدى الشربينى وكيل وزارة بالشرقية، إن حصة أسطوانات البوتاجاز بقرية السماكين الغرب التابعة لمركز الحسينية ، وصلت أمس الأحد لها بانتظام وهى ما يقرب من 1000 أسطوانة، تم تسليمها للمستودع.

 

وأضاف  لـ "اليوم السابع"، للرد على شكوى الأهالى من نقص الأسطوانات، أن مركز الحسينية استلم حصة بنسبة 100% ، مؤكدا أن الأيام الماضية بذلت المديرية تحت إشراف المحافظ اللواء خالد سعيد جهودا مكثفة لتفادى حدوث أزمة فى توفير الأسطوانات، حيث تم توجيه ما يقرب من 5000 أسطوانة إلى القرى التى تعرضت للأزمة.

 

وأشار إلى أن الأيام الماضية بالفعل، شهدت انخفاضا فى المعروض من الأسطوانات من 13 إلى 20%،  نتيجة تأخر وصول  غاز "الصب" الذى يتم تعبئته فى الأسطوانات بالموانئ،  إلا أن الأمر شهد انفراجة خلال 24 ساعة الماضية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً