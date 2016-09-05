استراليا: نريد اتفاقًا قويًا للتجارة الحرة مع بريطانيا بعد خروجها من «الأوروبي»

قال رئيس الوزراء الاسترالي، مالكولم ترنبول، اليوم الاثنين، إنه يريد التفاوض على اتفاق “قوي جديد” للتجارة الحرة مع بريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

وسبب قرار بريطانيا في يونيو الماضي، بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي صدمة في الأسواق المالية تحسبا لحدوث ركود مع دخول بريطانيا عملية تستمر سنوات للانفصال عن أكبر شركائها التجاريين والقيام بدور اقتصادي عالمي جديد.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس، وهي في طريقها لحضور اجتماع قمة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية إن الاقتصاد البريطاني سيعاني نتيجة لقرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من ظهور علامات في بيانات اقتصادية نشرت في الآونة الأخيرة بأن التأثير ليس كبيرا كما توقع البعض.

وقال ترنبول للصحفيين إن ماي أبلغت الاستراليين بأنها “مازالت ممتنة جدا للمساعدة التي قدمناها على المستوى التشريعي وفيما يتعلق بالموارد الأخرى.

“وبالطبع فإننا نرى بدء التعامل مع البريطانيين مبكرًا والتأكد من تمكننا من التفاوض على اتفاقية للتجارة الحرة قوية جدا ومنفتحة جدا فور خروجهم بشكل فعلي من الاتحاد الأوروبي”.