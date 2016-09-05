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عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 27 ألف و604 مريضًا مصريًا

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عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 27 ألف و604 مريضًا مصريًا عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 27 ألف و604 مريضًا مصريًا

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 27 ألف و604 حالة مرضية، حتى صباح اليوم الإثنين، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم.

وتضمنت الحالات 25 ألف و911 حالة بمكة، و1693 في المدينة المنورة، فيما دخلت 173 حالة إلى المستشفيات ، وغادرت 135 حالة بعد تمام شفائها، بينما توجد 38 حالة تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة اليوم الإثنين، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 25 حالة، من بينهم 23 بمستشفيات مكة المكرمة، وحالتين بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل 8 وفيات فقط حتى الآن.

وأكد الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة والسكان، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتًا إلى استمرار فريق الوقائي بالمرور على العيادات والمستشفيات، لرصد أي حالات معدية أو غير معدية، فضلًا عن عقد ندوات تثقيفية وتوعوية، لرفع الوعي الصحي لدى الحجاج.

وأوضح حجازي، أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ 24 ساعة، لاستقبال ضيوف الرحمن، لافتًا إلى توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار مساعد وزير الصحة والسكان، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى التنسيق التام بين البعثة الطبية ومستشفيات المملكة العربية السعودية لنقل أو دخول أي مريض مصري يحتاج لذلك، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المستشفيات في تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى.

 

 

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