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السيسي يلتقي الأمير السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين

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السيسي يلتقي الأمير السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين السيسي يلتقي الأمير السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين

وولي ولي العهدد السعودي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاثنين، ولي ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة هانجتشو الصينية.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس طلب نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين المللك “سلمان بن عبد العزيز”، مؤكداً على أهمية متابعة العمل على تنفيذ نتائج زيارة الملك الهامة لمصر خلال شهر أبريل الماضى، بما يساهم فى تعزيز الشراكة القائمة بين والسعودية، ويمكنهما من التصدي للتحديات التى تواجه الأمة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمير “محمد بن سلمان” نقل من جانبه تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس، مؤكداً حرص المملكة العربية على الاستمرار فى توثيق التعاون مع مصر على جميع الأصعدة، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يساهم فى تعزيز العمل العربى المشترك.

ومن ناحية أخرى، شهد اللقاء تباحثاً حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول مُجمل الأوضاع فى الوطن العربى والتطورات بعدد من الدول التى تشهد أزمات بالمنطقة، حيث اتفق الجانبان على متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين سعياً للتوصل إلى حلول للأزمات القائمة واستعادة الاستقرار بالمنطقة.

 

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