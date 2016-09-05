شرطة الاحتلال تقتل فلسطينيًا وتصيب آخر في مخيم شعفاط شمالي القدس

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها قتلت فلسطينيا وأصابت آخر في مخيم شعفاط شمال مدينة القدس.

وقالت لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة في بيان “مع انتهاء قوات من الشرطة وحرس الحدود من تنفيذ نشاط هناك (مخيم شعفاط) ومباشرة خروج القوات من المخيم، اقتربت نحوهم سيارة مسرعة يستقلها شابين محاولين على ما يبدو دهس أفراد القوات”.

وأضافت “وبالتالي ردت القوات بإطلاق عيارات نارية أسفرت عن إصابة شخص بجراح حرجة توفي على أثرها في المكان، بينما أصيب الثاني الذي كان برفقة الأول بالسيارة بجراح وصفت بالمتوسطة”.

وأوضحت السمري أنه لم تسجل إصابات في صفوف قوات الشرطة وحرس الحدود.

ولم تتوفر رواية أخرى لما جرى في مخيم شعفاط، وقالت وسائل إعلام محلية فلسطينية أن الشاب القتيل يدعى مصطفى نمر في العشرينات من العمر.