الصين تعترض على نشر الولايات المتحدة صواريخ «ثاد» في كوريا الجنوبية

أكد الرئيس الصيني، شى جين بينغ، لرئيسة كوريا الجنوبية بارك جيون-هيه اعتراض الصين على نشر الولايات المتحدة لمنظومة الدفاع الصاروخى المتقدمة “ثاد” فى الاراضى الكورية الجنوبية، وحذرها من أن سوء التعامل مع تلك القضية لن يؤدى الى الاستقرار الاستراتيجى فى المنطقة وقد ان يؤدى الى تصاعد الخلافات.

جاء هذا خلال لقاء عقد بينهما اليوم الاثنين، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى مدينة هانغتشو بشرق الصين حاليا، حيث شدد على انه ينبغى على الصين وكوريا الجنوبية وضع العلاقات الثنائية على المسار الصحيح تجاه التنمية المستقرة.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الصينية الرسمية، فإنه وخلال اللقاء مع بارك، وصف الرئيس الصينى الدولتين بأنهما جارتان قريبتان تربطهما مصالح مشتركة كثيرة، وأكد على اهمية اعتزازهما بعلاقتهما التى ترتكز على التعاون المشترك وضرورة تغلبهما على الصعوبات والتحديات.

كما شدد على التزام الصين بتحقيق نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية وحل القضايا ذات الصلة من خلال الحوار والتشاور والحفاظ على السلام والاستقرار الاقليميين.

وحث على التمسك بمسار المحادثات السداسية والنظر بصورة شاملة ومتوازنة الى مخاوف مختلف الأطراف ووضعها فى الاعتبار والتعامل مع جوهر القضية ومعالجة اعراضها وجذورها، من اجل تحقيق السلام والاستقرار الدائم فى شبه الجزيرة الكورية.