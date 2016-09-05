رئيس وزراء أستراليا يؤكد للسيسي استعداد بلاده لمساعدة مصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة هانجتشو الصينية برئيس الوزراء الأسترالي “مالكوم ترنبول”.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء رئيس الوزراء الأسترالي، معربًا عن تقديره لعلاقات الود والصداقة التى تربط بين البلدين.

وأشاد الرئيس السيسي بالمشاركة الأسترالية المتميزة في القوة متعددة الجنسيات فى سيناء منذ عام 1982، كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات، ولاسيما في مجالي استصلاح الأراضي وإدارة الموارد المائية اللذين تتمتع فيهما أستراليا بخبرات كبيرة.

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء الأسترالي بالعلاقات بين البلدين، مبديًا استعداد بلاده لتقديم المساعدة الفنية اللازمة لمصر فى المجالات التى تحدث عنها الرئيس.