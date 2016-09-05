7448 طالب ثانوية عامة يتقدمون بتظلمات لوزارة التعليم

أكد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية استقبلت تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2015/2016.

وأضافأن تم ذلك وفقًا للإجراءات التي تم إعلانها، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بفتح باب التظلمات لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة اعتبارًا من الـ 26 من يوليو الماضي.

وأضاف سعد – وفقًا للبيان الصادر اليوم الإثنين – أن حصيلة عدد الطلاب المتقدمين للإطلاع على أوراق إجاباتهم للتظلمات وصل إلى (7448) طالب/ طالبة، فيما بلغ عدد كراسات الإجابة للمواد المتظلم منها (22549) ورقة إجابة.