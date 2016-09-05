رئيس وزراء أستراليا يوجه دعوة للسيسي لزيارة بلاده ويرحب بالتعاون الزراعى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة هانجتشو الصينية برئيس الوزراء الأسترالى "مالكوم ترنبول".

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء رئيس الوزراء الأسترالى، معرباً عن تقديره لعلاقات الود والصداقة التى تربط بين البلدين.

وأشاد الرئيس السيسي بالمشاركة الأسترالية المتميزة فى القوة متعددة الجنسيات فى سيناء منذ عام 1982، كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لتطوير التعاون الثنائى فى كافة المجالات، ولاسيما فى مجالى استصلاح الأراضى وإدارة الموارد المائية اللذين تتمتع فيهما أستراليا بخبرات كبيرة.

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء الاسترالى بالعلاقات بين البلدين، مبدياً استعداد بلاده لتقديم المساعدة الفنية اللازمة لمصر فى المجالات التى تحدث عنها الرئيس.