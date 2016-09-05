رئيس وزراء أستراليا يوجه دعوة للسيسي لزيارة بلاده ويرحب بالتعاون الزراعى

>هانجشو- محمد الجالى و هانى محمد
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة هانجتشو الصينية برئيس الوزراء الأسترالى "مالكوم ترنبول".
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء رئيس الوزراء الأسترالى، معرباً عن تقديره لعلاقات الود والصداقة التى تربط بين البلدين.
وأشاد الرئيس السيسي بالمشاركة الأسترالية المتميزة فى القوة متعددة الجنسيات فى سيناء منذ عام 1982، كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لتطوير التعاون الثنائى فى كافة المجالات، ولاسيما فى مجالى استصلاح الأراضى وإدارة الموارد المائية اللذين تتمتع فيهما أستراليا بخبرات كبيرة.
ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء الاسترالى بالعلاقات بين البلدين، مبدياً استعداد بلاده لتقديم المساعدة الفنية اللازمة لمصر فى المجالات التى تحدث عنها الرئيس.
وأضاف السفير علاء يوسف، أنه تم خلال اللقاء كذلك استعراض آخر التطورات بالنسبة لعدد من القضايا فى منطقة الشرق الأوسط فى ضوء تنامى مخاطر الإرهاب التى تضاعف من معاناة دول المنطقة، حيث أكد الرئيس على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة لا تقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمنى، ولكن تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للقضاء على الظروف الصعبة التى تمثل بيئة خصبة لنمو الإرهاب، علاوة على أهمية الأبعاد الفكرية والدينية من خلال تصويب الخطاب الدينى وتنقيته من الأفكار المغلوطة التى علقت به ونشر تعاليم الإسلام السمحة التى تحض على التسامح والرحمة وقبول الآخر.
وفى نهاية اللقاء، وجه الرئيس الدعوة إلى رئيس وزراء أستراليا لزيارة مصر بحيث تعطى دفعة قوية لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وقبل "مالكوم ترنبول" الدعوة ووجه بدوره الدعوة إلى الرئيس السيسي لزيارة أستراليا لتكون أول زيارة لرئيس مصرى لبلاده.
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