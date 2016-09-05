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القائمون على مبادرة "اتبرعى بجرام ذهب" يطالبون بتخصيص حساب رسمى للراغبين

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القائمون على مبادرة "اتبرعى بجرام ذهب" يطالبون بتخصيص حساب رسمى للراغبين القائمون على مبادرة "اتبرعى بجرام ذهب" يطالبون بتخصيص حساب رسمى للراغبين

>كتب إسلام جمال

طالبت سوزان بدوى، المتحدثة باسم حملة "اتبرعى بجرام دهب"، لدعم الاقتصاد المصرى، وزارة المالية والبنك المركزى، ومجلس الوزراء، بتخصيص فروع رسمية فى كافة المحافظات، لتلقى تبرعات النساء الراغبات فى الاشتراك بالمبادرة.

وقالت بدوى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن هناك نساء كثيرات، أبدين رغبتهن فى المساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى، من خلال المبادرة، إلا أنهن لم يجدن حتى الآن، أى قنوات رسمية للتبرع من خلالها.

وناشدت بدوى، المسؤولين بضرورة فتح حساب خاص بالمبادرة، وتوفير أماكن لدى جهات رسمية فى المحافظات المختلفة، لتلقى التبرعات من قبل سيدات .

وتهدف المباردة، إلى جمع مليون جرام ذهب، من قبل نساء مصر، والتبرع بها لصالح الاقتصاد المصرى، بهدف دعم القوة الشرائية للجنيه المصرى، من خلال زيادة احتياطى الذهب بالبنك المركزى.


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مصر 365

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