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السيسى يشكر الرئيس الصينى على دعوة مصر للمشاركة بـ"قمة العشرين"

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السيسى يشكر الرئيس الصينى على دعوة مصر للمشاركة بـ"قمة العشرين" السيسى يشكر الرئيس الصينى على دعوة مصر للمشاركة بـ"قمة العشرين"

>هانجشو- محمد الجالى وهانى محمد

واصل الرئيس  عبد الفتاح ، صباح اليوم، مشاركته فى أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة هانجشو الصينية، حيث ألقي كلمة بجلسة العمل الثانية التى ناقشت سبل الوصول إلى حوكمة مالية واقتصادية أكثر فعالية وكفاءة.

 

واستهل الرئيس كلمته بالإعراب عن خالص الشكر والتقدير للرئيس الصينى على دعوة للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين، مؤكداً على أن هذه الدعوة جسدت عُمق علاقات الصداقة والشراكة التى تربط بين البلدين، وتعكس اقتناعاً بأهمية وجود دولة بحجم وثقل مصر الإقليمى والدولى فى هذا المحفل الهام.

 

كما هنأ الرئاسة الصينية لما قامت به من جهد كبير وخلاق فى قيادة المجموعة هذا العام، وإعداد مجموعة مهمة من المبادرات وخطط العمل فى مجالات مختلفة.


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مصر 365

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