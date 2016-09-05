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السيسي يطالب مجموعة العشرين بوضع استعادة أموال مصر المنهوبة ضمن خطتها

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السيسي يطالب مجموعة العشرين بوضع استعادة أموال مصر المنهوبة ضمن خطتها السيسي يطالب مجموعة العشرين بوضع استعادة أموال مصر المنهوبة ضمن خطتها

>هانجشو - محمد الجالى و هانى محمد

تناول الرئيس موضوع مكافحة الفساد بالنظر إلى ما يمثله من أولوية لمصر، حيث رحب بخطة عمل المجموعة فى هذا المجال للعامين القادمين، والتى تتسق مع الجهود التى تهدف إلى تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

وأكد الرئيس، خلال كلمته بجلسة العمل الثانية التى ناقشت سبل الوصول إلى حوكمة مالية واقتصادية أكثر فعالية وكفاءة، على أهمية أن تتضمن جهود تنفيذ خطة عمل المجموعة موضوع استعادة الأموال والأصول المنهوبة التى تعانى منها بشكل خاص.

 

ووجه الرئيس فى هذا الإطار التهنئة للصين على إنشاء المركز البحثى للتعاون الدولى فى هذا المجال، مؤكداً تطلع مصر للتعاون مع المركز.


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مصر 365

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