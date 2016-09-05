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الرئيس يدعو لمنع المضاربات غير المشروعة المؤثرة سلباً على الدول النامية

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الرئيس يدعو لمنع المضاربات غير المشروعة المؤثرة سلباً على الدول النامية الرئيس يدعو لمنع المضاربات غير المشروعة المؤثرة سلباً على الدول النامية

>هانجتشو - محمد الجالى و هانى محمد

قال الرئيس عبد الفتاح ، إن تطالب دوماً بأن تعكس الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية زيادة مساهمة الدول النامية فى الاقتصاد العالمى ومشاركتها الفعالة فى اتخاذ القرار الاقتصادى والمالى الدولى، مشيراً إلى أهمية تطوير الآليات المعنية بضبط ومتابعة حركات رؤوس الأموال، خاصة ما يتعلق بخروجها من أسواق الدول النامية ومنع المضاربات والتدفقات المالية غير المشروعة التى تؤثر سلباً على الوضع المالى والنقدى لاقتصاداتنا النامية.

 

وفى هذا الإطار، دعا الرئيس مجموعة العشرين لمنح الاهتمام اللازم لتعزيز الشمول المالى من خلال إجراءات جماعية متسقة تدعم الجهود الدولية المبذولة فى هذا الشأن، خاصة أنه يمس المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وهو قطاع عريض من الاقتصاد المصرى والاقتصادات النامية تحرص مصر على تشجيعه وتطويره.


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مصر 365

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