«بوتين» و«أوباما» يبحثان الأزمتين السورية والأوكرانية على هامش قمة العشرين

عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي باراك أوباما، اليوم الاثنين، لقاء ثنائي على هامش قمة مجموعة العشرين في هانغتشو الصينية، بحثا خلالها أزمتي سوريا وأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الاثنين، إن اللقاء استمر أكثر من ساعة، مضيفا أن “العمل سيستمر”.

وشارك في المباحثات الروسية الأمريكية وزيرا خارجية البلدين سيرجي لافروف وجون كيري وغيرهما من المسؤولين.

وكان مصدر في الوفد الروسي المرافق للرئيس فلاديمير بوتين إلى قمة الـ20 في مدينة هانغتشو الصينية، قد أفاد بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عرض بنفسه على نظيره بوتين عقد لقاء منفصل على هامش القمة.

وكان دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس بوتين ونظيره الأمريكي أوباما اتفقا على عقد لقاء منفرد على هامش قمة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية.

يشار إلى أن مسألة عقد لقاء منفرد بين الزعيمين على هامش القمة كانت موضع شك، في ظل الخلاف الروسي الأمريكي حول عدد من الملفات الدولية وخاصة سوريا وأوكرانيا، إذ قال الكرملين سابقا إن بوتين وأوباما قد يتبادلان أطراف الحديث بشكل خاطف في كواليس القمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما المتواجد في الصين للمشاركة في قمة الـ20، امس الأحد، أن خلافات جدية كالسابق ما تزال قائمة بين الولايات المتحدة وروسيا حول سوريا، وأن تحقيق تقدم سيكون صعبا دون تقديم تنازلات من جانب موسكو.

يذكر أن آخر لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي عقد على هامش قمة المناخ في باريس في نوفمبر الماضي، ثم تحادثا هاتفيا عدة مرات العام الحالي.