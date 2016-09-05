السيسي في قمة العشرين: نرحب بخطة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ترحب بخطة عمل مجموعة العشرين في مجال مكافحة الفساد، نظرًا لما يمث لها أهمية وأوالية في هذا الشأن.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بجلسة العمل الثانية للمجموعة، اليوم الاثنين، التى ناقشت سبل الوصول إلى حوكمة مالية واقتصادية أكثر فعالية وكفاءة، على أهمية أن تتضمن جهود تنفيذ خطة عمل المجموعة موضوع استعادة الأموال والأصول المنهوبة التى تعانى منها مصر بشكل خاص، والتي تتسق مع الجهود التى تهدف إلى تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار التهنئة للصين على إنشاء المركز البحثي للتعاون الدولي في هذا المجال، مؤكداً تطلع مصر للتعاون مع المركز.

ودعا الرئيس السيسي، مجموعة العشرين لمنح الاهتمام اللازم لتعزيز الشمول المالي من خلال إجراءات جماعية متسقة تدعم الجهود الدولية المبذولة فى هذا الشأن، خاصة أنه يمس المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وهو قطاع عريض من الاقتصاد المصرى والاقتصادات النامية تحرص مصر على تشجيعه وتطويره، وكذلك تطوير الآليات المعنية بضبط ومتابعة حركات رؤوس الأموال، خاصة ما يتعلق بخروجها من أسواق الدول النامية ومنع المضاربات والتدفقات المالية غير المشروعة التى تؤثر سلباً على الوضع المالى والنقدى لاقتصاداتنا النامية.

ويشارك الرئيس السيسي، في قمة مجموعة العشرين التي تعقد بمدينة هانجشو الصينية، بحضور زعماء العالم ودول الاقتصادات الكبرى.