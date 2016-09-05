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ضبط بدال تموينى وأمين عهدة استوليا على 2 طن سكر مدعم بالخليفة

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ضبط بدال تموينى وأمين عهدة استوليا على 2 طن سكر مدعم بالخليفة ضبط بدال تموينى وأمين عهدة استوليا على 2 طن سكر مدعم بالخليفة

>كتب محمود عبد الراضى

تمكنت شرطة من ضبط موظفين بالقطاع العام استوليا على السكر المدعم مما تسبب فى أزمة بالسكر ورفع سعره.

وردت معلومات للواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة مفادها قيام مالك محل بدالة تموينية بالخليفة بحيازة كميات كبيرة من السكر التموينى المخصص ربطاً على البطاقات التموينية بها نقص فى أوزان العبوات  بالاشتراك مع أمين عهدة المخزن التابع له متربحين من جراء ذلك ومهدرين أموالا طائلة من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل .

وقامت اليوم مجموعات عمل من ضباط الإدارة بمداهمة محل البدالة التموينية أسفرت عن ضبط مالك محل البدالة التموينية وأمين عهدة فرع جملة التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة قطاع أعمال عام ومالك شركة لتعبئة المواد الغذائية، وتم إجراء الوزن على كمية السكر بالمخزن كاملة، حيث تبين وجود  نقص ٢ طن من السكر التموينى ..


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مصر 365

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