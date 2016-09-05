أخبار عاجلة

اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المحظور تداولها ببنى سويف

Google+ Print
ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المحظور تداولها ببنى سويف ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المحظور تداولها ببنى سويف

>كتب محمود عبد الراضى

تمكنت شرطة من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والتقاوى الزراعية الغير مسجلة بوزارة الزراعة والمحظور تداولها بالأسواق مستخدما خامات خالية من أية بيانات.

وردت معلومات للواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، مفادها قيام مالك مصنع غير المرخص لإنتاج الأسمدة الزراعية ببنى سويف بإنتاج وتعبئة الأسمدة والتقاوى الزراعية الغير مسجلة بوزارة الزراعة والمحظور تداولها بالأسواق مستخدما خامات خاليه من أية بيانات أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" ذات الأثر بالغ الضرر على الاقتصاد القومى وتبوير الثروة الزراعية وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومحققا من جراء ذلك أرباحا طائلة غير مشروعة.

 

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف (إدارة مباحث التموين) بمداهمة المصنع ،حيث  أسفرت عن ضبط 4.044 طن أسمدة وتقاوى زراعية معبأة داخل عبوات ذات أحجام مختلفة غير مسجلة بوزارة الزراعة "منتج نهائى "و27.800 طن( ماب ـ سماد نترات ـ بودرة تلك ـ هيومك ـ نترات كالسيوم ـ سلكات ماغنسيوم ـ حامض فسفوريك ) مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج "، بالإضافة إلى كميات كبيرة من العبوات الكرتونية فارغة مدون عليه العلامة سالفة الذكر لزوم التعبئة.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً