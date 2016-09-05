ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المحظور تداولها ببنى سويف

تمكنت شرطة التموين من ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والتقاوى الزراعية الغير مسجلة بوزارة الزراعة والمحظور تداولها بالأسواق مستخدما خامات خالية من أية بيانات.

وردت معلومات للواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، مفادها قيام مالك مصنع غير المرخص لإنتاج الأسمدة الزراعية ببنى سويف بإنتاج وتعبئة الأسمدة والتقاوى الزراعية الغير مسجلة بوزارة الزراعة والمحظور تداولها بالأسواق مستخدما خامات خاليه من أية بيانات أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" ذات الأثر بالغ الضرر على الاقتصاد القومى وتبوير الثروة الزراعية وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومحققا من جراء ذلك أرباحا طائلة غير مشروعة.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف (إدارة مباحث التموين) بمداهمة المصنع ،حيث أسفرت عن ضبط 4.044 طن أسمدة وتقاوى زراعية معبأة داخل عبوات ذات أحجام مختلفة غير مسجلة بوزارة الزراعة "منتج نهائى "و27.800 طن( ماب ـ سماد نترات ـ بودرة تلك ـ هيومك ـ نترات كالسيوم ـ سلكات ماغنسيوم ـ حامض فسفوريك ) مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج "، بالإضافة إلى كميات كبيرة من العبوات الكرتونية فارغة مدون عليه العلامة سالفة الذكر لزوم التعبئة.