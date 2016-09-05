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العثور على شاب مشنوقاً بمسكن شقيقه بالشرقية

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العثور على شاب مشنوقاً بمسكن شقيقه بالشرقية العثور على شاب مشنوقاً بمسكن شقيقه بالشرقية

عثرت منذ قليل الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القنايات بمحافظة الشرقية على جثة شاب مشنوقاً بمنزل شقيقه بعزبة الصالحى التابعة لدائرة القسم، جارى تحرير المحضر اللازم، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثمان ومكان الواقعة .

 

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد سليم عمر مأمور قسم شرطة القنايات يفيد بالعثور على جثمان شاب يدعى "ماجد . م . س" 32 سنة فى الطابق الأول علوى بمنزل شقيقه الكائن بعزبة الصالحى التابعة لدائرة القسم.

 

 انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور برئاسة النقيب أحمد جلال رئيس مباحث قسم شرطة القنايات لمكان الجثمان، كما توجه فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد ياسين رئيس نيابة القنايات لمعاينة الجثمان .

 

 

وأفادت التحريات الأولية إلى أن الشاب قام بالانتحار، وذلك لمروه باضطرابات نفسية، تم تشكيل فريق بحثى رفيع المستوى لمعرفة ملابسات الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، والتحفظ على الجثة بالمستشفى العام لعرضها على الطب الشرعى.

 

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