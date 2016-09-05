شرطة دبي تتسلّم 10 مركبات صديقة للبيئة

تسلمت القيادة العامة لشرطة دبي 10 سيارات هجينة صديقة للبيئة من شركة الفطيم للسيارات الموزع الحصري لسيارات تويوتا.وتسلمت شرطة دبي السيارات بحضور اللواء طيار انس المطروشي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، والعقيد نبيل عبد الله الرضا، مدير إدارة مركبات شرطة دبي، وسعود عباسي، مدير الإدارة العليا لتويوتا في الفطيم للسيارات، ويوسف الرئيسي، المدير العام للعلاقات الحكومية في الفطيم للسيارات.

وأكد اللواء انس المطروشي أن القيادة العامة لشرطة دبي تبذل جهوداً حثيثة من أجل تحقيق السلامة والاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن السيارات الجديدة التي تم تدشينها هي من نوع تويوتا بريوس.

ومن جانبه قال سعود عباسي إن الفطيم للسيارات تفتخر بأنها المزود الأكبر للسيارات الهجينة في دولة الإمارات، والمساهمة بدور فاعل في مساعدة الدوائر الحكومية بالدولة على تحقيق أهدافها البيئية وذلك مساندة لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة.