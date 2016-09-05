مصرع عربي وإصابة آخرين في حادث تدهور مركبة برأس الخيمة

لقي شخص من الجنسية العربية في الثلاثينيات من عمره مصرعه، فيما أصيب شخصان آخران من الجنسية ذاتها بإصابات بليغة بعد تعرضهم لحادث انحراف وتدهور مركبتهم في إحدى المناطق برأس الخيمة.

وتفصيلاً، يشير المقدم الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، رئيس قسم المرور والدوريات بإدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية برأس الخيمة، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة فجر أمس، يفيد بتعرض إحدى المركبات إلى حادث انحراف وتدهور، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، حيث تبين بأن الشخص عربي الجنسية " قائد المركبة " قد فارق الحياة متأثراً بجروحه البليغة، فيما تعرض شخصان كانا برفقته إلى إصابات بليغة وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

وشدد القاسمي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وضرورة الانتباه للطريق وعدم الانشغال بغيره، خاصة في الفترة المسائية والليلية لانخفاض مستوى الرؤية، داعياً جميع قائدي المركبات على ضرورة التقيد بالقواعد والأنظمة المرورية المعمول بها على مستوى الدولة لضمان السلامة لهم ولجميع مستخدمي الطريق