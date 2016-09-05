السيسي يؤكد تطلع مصر للعمل على تعزيز التعاون مع ألمانيا فى جميع المجالات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صباح اليوم على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين على اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة التى تربطها بألمانيا وتطلع مصر للعمل على تعزيز التعاون بين البلدين فى جميع المجالات.

وأشار السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المستشارة الألمانية من جانبها أكدت حرص بلادها على تعزيز وتطوير العلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين على جميع الأصعدة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول التطورات على الصعيد الاقتصادي فى مصر حيث استعرض الرئيس السيسي الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تطبقها الحكومة سعيا لتقليل البطالة والدين العام بما يؤدي إلى النهوض بالاقتصاد.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن حماية محدودي الدخل والفئات الأولي بالحماية.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ولاسيما ملف الهجرة غير الشرعية حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل الحد من هذه الظاهرة فضلا عن ضرورة التعامل مع جذورها ومسبباتها وفي مقدمتها التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.

وقد أشادت المستشارة الألمانية بتوصل مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي واكدت دعم بلادها لهذا الاتفاق ولجهود الاصلاح الاقتصادى والتنمية الاجتماعية التى تبذلها مصر.

أ ش أ