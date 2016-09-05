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سلطان بن زايد يزور المواطن حمد الكعبي في ناهل

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سلطان بن زايد يزور المواطن حمد الكعبي في ناهل سلطان بن زايد يزور المواطن حمد الكعبي في ناهل

زار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة امس المواطن حمد عبيد علي بن حمود الكعبي وذلك في منزله بمنطقة ناهل في المنطقة الشرقية.

وكان في استقبال سموه إلى جانب حمد الكعبي أولاده محمد ونواف وعبيد وزايد وخليفة أبناء حمد عبيد الكعبي وعدد من أبناء القبائل وبعض مواطني منطقة ناهل الذين قدِموا للسلام على سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والتعبير عن فرحتهم بلقائه.

وتناول ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الغداء الذي أعد على شرف سموه واستمع قبل ذلك إلى عدد من الشعراء المواطنين الذين ألقوا بعض القصائد ترحيبا بسموه وتعبيرا عن حبهم للوطن الغالي وتقديرا لأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات.

وتبادل سموه الحديث مع الكعبي والحضور حول أمور حياتهم والسؤال عن أحوالهم وأسرهم، حيث أجمعوا على سعادتهم بلقاء سمو ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لسموه على الزيارات التي يقوم بها وإخوانه سمو الشيوخ الكرام للاطمئنان على المواطنين، متتبعين النهج الذي رسمه المغفور له الوالد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقدم الكعبي الشكر لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة التي خصها به سموه، داعياً له ولإخوانه سمو الشيوخ بدوام الصحة وطول العمر.

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