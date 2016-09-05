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رئيس الوزراء اليمنى يؤكد حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية مع السودان

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رئيس الوزراء اليمنى يؤكد حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية مع السودان رئيس الوزراء اليمنى يؤكد حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية مع السودان

>الخرطوم أ ش أ

أكد رئيس الوزراء اليمنى، أحمد عبيد بن دغر، حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية مع السودان، مشددًا على أهمية العمل على تطوير التعاون المشترك فى كافة المجالات، بما يخدم المصالح الاستراتيجية، للبلدين الشقيقين.

 

وقال بن دغر، فى تصريح له عقب وصوله الخرطوم فى زيارة رسمية للسودان، اليوم الأحد، إنه سوف يسلم رسالة خطية للرئيس عمر البشير، من نظيره اليمنى عبد ربه منصور هادي، تتعلق بالعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية، كما يجرى مباحثات مع القيادة السودانية، تتركز على تطورات الأوضاع فى بلاده، والعلاقات بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.

 

وأشار بن دغر إلى أن الزيارة تأتى من منطلق حرص الجمهورية اليمنية على دور السودان المحوري، وتأكيد المكانة الخاصة التى تحتلها لدى والشعب اليمني، منوهًا بالدور السودانى فى دعم الشرعية الدستورية، والمشاركة فى التحالف العربي، فضلا عن المواقف التاريخية والمساهمات الكبيرة فى المجال الإغاثى والصحى.

 

ومن المقرر أن يلتقى بن دغر بالجالية اليمنية فى السودان، ويتفقد أوضاع جرحى الحرب، الذين يتلقون العلاج فى المستشفيات السودانية، ويرافق رئيس الوزراء اليمنى فى هذه الزيارة، وزراء الخارجية ،و الخدمة المدنية والتأمينات ، والكهرباء ،والصحة، والشباب، وسفير السودان الجديد لدى اليمن محمد الدابى.

 


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