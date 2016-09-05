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نائب يطالب بإلغاء دعم الكهرباء نهائيا عن المستهلك لأكثر من 1000كيلو وات شهريا

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نائب يطالب بإلغاء دعم الكهرباء نهائيا عن المستهلك لأكثر من 1000كيلو وات شهريا نائب يطالب بإلغاء دعم الكهرباء نهائيا عن المستهلك لأكثر من 1000كيلو وات شهريا

>كتب ـ هشام عبد الجليل

اقترح خالد هلالى، عضو مجلس النواب، تطبيق فكرة الدعم التبادلى على الكهرباء من أجل رفع المعاناة من على كاهل المواطن محدود الدخل، بعد قرار رفع أسعار الفواتير فى الآونة الأخيرة، مما يشكل عبئا على المواطن.

 

وكشف هلالى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، عن أن فكرة الدعم التبادلى تعتمد على رفع الدعم نهائيا عن جميع من يستهلك أكثر من 1000 كيلو وات فى الشهر الواحد مع زيادة التعريفة عليه، وفى المقابل استمرار الدعم على الشرائح ما دون ذلك.

 

وطالب عضو مجلس النواب، الدولة بضرورة أن تكون هناك رؤية فى مسألة توزيع الدعم بحيث لا يتساوى من يقطن فى الأحياء الراقية مع من يعيش فى العشوائيات من حيث نفس سعر الخدمة المقدمة، مشددا على ضرورة أن  يتعامل هذا بسعر والأخير بسعر يتناسب مع حالته الاجتماعية، موضحا أنه إن لم يكن هناك بُد بسبب نص الدستور على المساواة بين المواطنين فى الحقوق، فإن المخرج الوحيد هو تحويل الدعم النقدى إلى عينى.


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