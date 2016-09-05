"إسكان البرلمان" تناقش قانون "البناء الموحد" بداية دور الانعقاد الثانى

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل الآن على الانتهاء من قانون البناء الموحد ومعالجة مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يكون القانون جاهزًا للمنافشة بداية دور الثانى.

وأوضح محمود لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أعدت تقريرًا متكاملاً حول المشروعات والإنجازات التى قامت بها اللجنة أشبه بكشف حساب خلال دور الانعقاد الأول، وتم عرضه على مجلس النواب وجاء فيه عدد من الانجازات أبرزها تخصيص جزء من الميزانية العامة لمعالجة مشكلات الصرف الصحى وتلوث المياه، والتوصيات المتعلقة بالاستفادة من الأراضى المصرية.