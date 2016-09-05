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بالصور.. أمن السويس تخلى وحدات سكنية بالعبور استولى عليها مجهولون

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بالصور.. أمن السويس تخلى وحدات سكنية بالعبور استولى عليها مجهولون بالصور.. أمن السويس تخلى وحدات سكنية بالعبور استولى عليها مجهولون

>السويس- سيد نون

قامت قوات الشرطة بالسويس باشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس وحى الأربعين بالسويس بإخلاء 8 وحدات سكنية بمساكن العشوائيات التابعة للمحافظة بمنطقة العبور السكنية بعد قيام أسر وأشخاص بالتعدى على الوحدات السكنية والاستيلاء عليها.

 

وقامت قوات الشرطة بتنفيذ قرار اخلاء الوحدات السكنية وتم تسليم الوحدات إلى مسئولى حى الأربعين بالسويس.

 

وقال محمد عجمي، رئيس حى الأربعين، أنه تم اخلاء الـ 8 وحدات سكنية لأن من تعدوا عليها ليس لهم أى حق بها وهذة الوحدات تابعة للمحافظة.

 

وأشار محمد عجمي، الى أن حى الأربعين قام برفع مذكرة الى مديرية أمن السويس من أجل الأخلاء وتم بالفعل تحديد موعد الأخلاء والتنفيذ.

 

وكان حى الأربعين بالسويس قام منذ ايام بأخلاء أربع وحدات سكنية بمساكن المحافظة بمنطقة السادات بحى الأربعين بالسويس.

 

 


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