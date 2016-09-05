الهويش يتفقد سير العمل بمنفذ الحديثة

قام مدير جوازات منطقة الجوف العميد د. خالد الهويش بزيارة تفقدية إلى منفذ الحديثة وذلك للاطمئنان على سير العمل وجاهزية المنفذ لاستقبال وفود الحجاج.

وبحسب الناطق الإعلامي بجوازات المنطقة العقيد عبدالمنعم الحيزان، فإن العميد الهويش أبدى سعادته بما شاهده من حسن تنظيم لمساعدة حجاج بيت الله الحرام، مضيفاً أنه من ضمن استعداد جوازات المنفذ، تتوافر أجهزة تحقيق الشخصية وأجهزة التزوير، إضافة إلى الإمكانات البشرية المؤهلة، التي تساعد على سرعة الإنجاز للكبائن والصالات، يشارك في ذلك أيضاً وجود العنصر النسائي المدرب والمؤهل.