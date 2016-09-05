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قنصل روسيا بالإسكندرية: ننتظر السياح الروس بمدن مصر الساحلية

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قنصل روسيا بالإسكندرية: ننتظر السياح الروس بمدن مصر الساحلية قنصل روسيا بالإسكندرية: ننتظر السياح الروس بمدن مصر الساحلية

>الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد رشيد صاديقوف، قنصل عام روسيا بالإسكندرية، أن القنصلية بالإسكندرية نجحت فى دعم المشاركات فى مسابقة ملكة جمال من اجل تنشيط السياحة وجذب السياح.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الخطوة القادمة ينظر الجميع زيادة اعداد السياح الروس فى الغردقة وشرم الشيخ ومدينة الإسكندرية التى تتميز بالعديد من المناطق الجذابة .

 

وكان قد أعلن قنصل روسيا بالإسكندرية أن القنصلية والبعثة الدلوماسية بالإسكندرية ترحب بمسابقة ملكة جمال مصر فى حرم القنصلية بهدف تنشيط السياحة، ووفقاً للعلاات الصداقة القوية بين البلدين.

 

وأضاف أنه يأمل فى عودة السياحة من جديد ما كانت فى سابق عهدها للاستماع السياح الروس بالمناطق السياحية الخلابة فى مصر. 

 

وطالب قنصل روسيا الجميع بزيارة الأماكن السياحية فى مصر، كما رحب بدعوة هيئة تنشيط السياحة فى دعم العلاقات المصرية الروسية.


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مصر 365

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