وزير النقل يلغى إجازات قيادات السكة الحديد بالعيد..و4 تذاكر حد أقصى للركاب

أصدر الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، تعليمات بإلغاء الإجازات لقيادات هيئة السكة الحديد استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وذلك لمتابعة تشغيل القطارات والإشراف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، مع إلغاء إجازات طوائف التشغيل خلال العيد والعمل على مدار الساعة.

ووجه وزير النقل، قيادات السكة الحديد بتشديد إجراءات تأمين المحطات والعربات، وعمليات التفتيش أمام شبابيك التذاكر بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات والأمن الإدارى، مع الإلتزام بحجز 4 مقاعد لكل راكب بالرقم القومى بحد أقصى منعًا لبيع التذاكر فى السوق السوداء.

وكلف الوزير، الهيئة بالمحافظة على انتظام جدول تشغيل القطارات طوال أيام العيد والاهتمام بالنظافة أثناء رحلات القطارات وإلغاء إجازات قطاعات النظافة والأمن الإدارى بشركة النظافة والخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكك الحديدية.

وطالب هيئة السكة الحديد باستمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد على الخطوط الساخنة للهيئة (147) و(0225753555- 01274422925( .

كان وزير النقل، اجتمع مع قيادات السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات لمتابعة استعداد العيد، لافتا إلى تشغيل 26 قطارا إضافيا تشمل 6 قطارات مميزة بين القاهرة وأسوان و8 قطارات مميزة لأهالى النوبة للذهاب والعودة وقطارين مميزين لنادى الجعافرة وقطارين مميزين للاتحاد النوعى، و6 قطارات مكيفة بخط القاهرة/ أسوان والعكس و2 قطار مكيف بخط إسكندرية/ أسوان والعكس، بالإضافة إلى تركيب عدد 390 عربة إضافية بالقطارات العاملة بجدول التشغيل الطبيعى.