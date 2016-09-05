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"سياحة البرلمان" تلتقى مستثمرى جنوب سيناء لبحث "تنشيط السياحة"

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"سياحة البرلمان" تلتقى مستثمرى جنوب سيناء لبحث "تنشيط السياحة" "سياحة البرلمان" تلتقى مستثمرى جنوب سيناء لبحث "تنشيط السياحة"

>كتب كامل كامل

قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اللقاءات والاجتماعات مع مسئولين ومستثمرين من أجل تنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا منتصف الشهر الحالى مع مستثمرى جنوب سيناء بحضور المحافظ ووزير السياحة لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين.

 

وأضاف "إدريس" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" كما ستقوم أيضا لجنة السياحة خلال الشهر الحالى بجولة فى مطار القاهرة برفقة وزير الطيران للوقوف على آخر التطورات الخاصة بالناحية الأمنية، ومعرفة جميع الإيجابيات والسلبيات الخاصة داخل المطار".


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