خطوات تطويرية بمشاركة «الأمر بالمعروف» خدمة للحجيج

سعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حج هذا العام نحو منهجية التطوير والجودة ورفع الأداء لأعمالها، حيث قامت بإجراء دراسة علمية مسحية لتحديد احتياجات الحُجَّاج والعمَّار والزوار في مجال التوعية والتوجيه، بهدف الوقوف على الوسائل والأساليب التوعوية المناسبة وتطوير القائم منها، وذلك من خلال استبانات تستهدف العاملين في المراكز التوجيهية من منسوبي الرئاسة العامة والمترجمين.

من جانب آخر، أصدرت الأمانة العامة لوحدة الحج بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدليل الإرشادي لعضو الهيئة المشارك في الحج والعمرة والزيارة، متضمناً عدداً من الوسائل وآليات العمل، إضافة إلى بعض الصفات والضوابط التي يجب على العضو التقيد بها، كأن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتوعية الحاج بالرفق واللين اقتداء بالهدي النبوي.

كما تضمن الدليل الإرشادي التأكيد على تأسيس العلاقة الحسنة مع الحاج والمعتمر والزائر، بالإضافة إلى بيان الوسائل المؤثرة في الحاج، ويوضح كيفية تعامل عضو الهيئة مع ما قد يقع من أخطاء من الحاج والمعتمر والزائر وطرق التعامل معها.

ومن المشروعات المستجدة في مشاركة الهيئة لهذا العام، مركز متابعة المراكز التوجيهية في الحج، وذلك بمقر الهيئة بحمى المشاعر، والذي تم تزويده بشاشات حديثة وكاميرات لمتابعة سير العمل في المراكز التوجيهية، حيث يرتبط المركز بشبكة من الكاميرات موزعة على المراكز التوجيهية في مكة المكرمة، لتتم متابعة أعمالها بشكل آني من قبل لجنة مختصة بهذا الأمر.

كما تم استحداث نقاط توزيع لهذا العام في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بعدد 25 نقطة توزيع لخدمة ضيوف الرحمن موزعة على مشعر منى وعرفة ومزدلفة، ومركزاً توجيهياً متنقلاً بجوار مسجد البيعة، بالإضافة إلى ثلاث نقاط توزيع في المدينة المنورة موزعة غرب المسجد النبوي، ومحطة قطار الحرمين، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وتوسعة نقطة المنطقة المركزية بشمال المسجد النبوي.