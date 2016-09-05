«الجوازات» تقيس مدى رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة لهم

العقيد د. صالح المربع

فتحت المديرية العامة للجوازات نافذة لجميع الحجاج وبجميع اللغات للمشاركة في معرفة مدى رضا حجاج بيت الله الحرام عن الخدمات المقدمة لهم من قبل العاملين بالجوازات للاستفادة من نتائجها لتطوير الاداء وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج وتحسين بيئة العمل ووضع وإعداد الخطط المستقبلية للجوازات.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتطوير الإداري العقيد د. صالح المربع لـ "الرياض"، أن مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، وجه بإعداد دراسة لقياس مدى رضا حجاج بيت الله الحرام عن الخدمات المقدمة لهم من قبل العاملين بالجوازات في جميع المواقع المشاركة بمهمة الحج هذا العام، عن طريق رابط الكتروني وضع على شبكة الانترنت، يتيح للحاج الدخول عليه والإجابة على الاستبيان المترجم لعدة لغات باستخدام جميع الأجهزة المتاحة.

وأضاف أن ضباط الاتصال بمؤسسات الطوافة سيعملون بالتنسيق مع رؤساء الحملات والمشرفين على الحجاج للمشاركة بتعبئة الاستبيان من خلال أجهزة ايباد ستوزع عليهم لجمع البيانات، بالإضافة إلى أن هذا الرابط سوف يكون متاحاً للدخول عليه من خلال وضعه على الموقع الخارجي والداخلي الرسمي للجوازات، في سبيل اتاحة جميع الوسائل المتاحة للإجابة عليه، كما انه سوف يتم الاستعانة بالرسائل النصية sms لإيصاله لأكبر عدد من الحجاج.

وأشار مدير إدارة التطوير الإداري إلى أنه يتم أيضاً إعداد دراسة أخرى تتعلق بقياس مدى رضا العاملين عن بيئة العمل في موسم حج هذا العام، من خلال رابط الكتروني يتيح للعاملين المشاركين في مهمة الحج من الدخول عليه والإجابة على الاستبيان المخصص لذلك، والذي سوف يكون متاحاً على الموقع الرسمي الداخلي للقطاع، وكذلك سوف يتم ايصاله للعاملين عن طريق رسائل نصية sms للمشاركة في الاجابة عليه.

من ناحية أخرى، أكدت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها ستستمر في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الأضحى.

وستواصل إدارات الجوازات بالمناطق والمحافظات عملها خلال إجازة عيد الأضحى، واستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي، أما بالنسبة لإدارات جوازات الوافدين والمنافذ البرية والبحرية والجوية فهي تعمل على مدار الساعة.