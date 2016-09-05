«مياه حائل»: لسنا مسؤولين عن وادي الإديرع

حمود البشير

أكدت المديرية العامة للمياه بحائل عدم مسؤوليتها عن وادي الإديرع مشيرة إلى أنه من اختصاص أمانة منطقة حائل وأصدرت بيان توضيحي للرد على هاشتاق بعنوان#واديالأديرعيهدداهاليحائل في مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" حول تذمر سكان الاحياء القريبة من الوادي.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للمياه بمنطقة حائل حمود البشير أن الموقع مدار البحث هو جزء من وادي الإديرع الذي يخترق مدينة حائل من بحيرة الخماشية إلى حي السويفلة، لا توجد فيه أي مياه صرف صحي، ولا يتم توجيه أي مياه صرف صحي إليه، سواء كانت مياها خاما أو معالجة.

وأشار البشير، إلى أن الموقع ليس من اختصاص إدارة المياه بحائل، مبينا أنه ليس من مهام الإدارة معالجة المياه السطحية، وتأهيل بيئة الأودية. وشدد على أن دورهم يقتصر على تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي داخل مدينة حائل وتصل قيمة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حائل حوالي (١،٢٩١،٨٢٣،٢٩٨،٠٠ريالاً) .

وزاد البشير، أن مسؤولية معالجة وادي الاديرع ضمن مهام امانة منطقة حائل التي يوجد ضمن المشروعات المعتمدة في ميزانيتها مشروع تحت مسمى ( تأهيل بيئة وادي الاديرع ) وخصص له مبلغ 50 مليون ريال.

وأكد على أن المديرية العامة للمياه حرصت على ايضاح هذه المعلومة أمام المواطنيـن، بعد أن كثر حولها الجدل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.